A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال زار رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، في اطار جولته في القرى والبلدات في قضاء جبيل، بلدة جاج. وقال باسيل: "يجب أن نُحافظ على التيار الوطني الحر وقوته لنحقق أحلامنا وقضايانا وأهدافنا، لأن القضية أبعد بكثير، وكل فرد يستطيع أن يُعبر عنها، ولكن في النهاية تبقى القضية هي الأساس، وانا لم أكن استطيع أن أفعل شيئاً لو لم يكن التيار الوطني الحر ورائي، ولو لم يُعطنِ أحد القوة، وفي النهاية يجب أن نعترف أن قوتنا هي ببعضنا البعض، ويا ريت تعرفون معنى هذه الوحدة التي ضحينا من اجلها، وسنظل نضحي من أجلها داخل التيار وخارجه".





واضاف باسيل: "صحيح اننا لم نؤمن الكهرباء 24 على 24 ساعة، ولكن لو لم نقم بما قمنا به لكانت الكهرباء مقطوعة كلياً، ولو تركونا نُكمل تنفيذ الخطة لكانت مؤمنة 24 على 24، ولعلمكم فإن التأخير لا يُنتج فقط خسارة للكهرباء، وانما خسارة أموال للدولة، لأنها تُنكث بعهودها أمام متعهدين دوليين، وشركات دولية وقعنا معها عقوداً لانشاء معامل، لكنهم أوقفوها، وهم ذاتهم الذين أوقفوا العقود يقولون اليوم لماذا تُريدون البواخر اذهبوا وأنشئوا المعامل...".





وتابع: "مسؤوليتنا تجاهكم كبيرة، ونحن سنقف أمامكم لتحاكمونا، فاما ان نكون على قدر الكلام الذي نتحدث به، واما اننا غير صالحين فاستبدلونا، ولكن لا تقوموا بخيارات تعلمون أنها تُعيد البلد الى الوراء... في البلد لو كنا نستطيع ان نخدم كل الناس لما كنا نقول فيه فساد ونُريد أن نبني دولة، لان الدولة تخدم كل الناس...".

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر