الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان تكريم 40 جمعية في زحلة والبقاع برعاية بو عاصي A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال كرمت حركة شباب الشرق وجمعية الكشاف اللبناني، تحت شعار 'كلما عطيت بلا مقابل كلما رزقت بلا توقع”، 40 جمعية من مختلف المناطق البقاعية برعاية وزيرالشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي وحضور ممثله زاهي الهيبي، نواب، أساقفة المنطقة، رؤساء الاتحادات البلدية، رؤساءالجمعيات وأعضائها.



وتخلل الحفل كلمة للمنظمين القاها الإعلامي طوني ابو نعوم وكلمة لوزارة الشؤون ألقاها الهيبي بمشاركة جوقة مار الياس المخلصية.



كما عرض فيلم وثائقيَ عن الجمعيات المشاركة وعمل فني لطلاب شعاع الامل، ايام الرجاء ودار الحنان.



قدمت الاحتفال الاعلامية ميراي حداد شماس واختتم بتوزيع دروع التكريم على المكرمين وبحفل كوكتيل، وقد كرم ممثل الوزير حركة شباب الشرق وجمعية الكشاف اللبناني مفوضية البقاع، تقديرًا لعطاءاتهما وعملهما الاجتماعي.



اما الجمعيات المكرمة فهي: جمعية مار منصور دي بول زحلة، جمعية حضانة الطفل، دار الصداقة المؤسسة المخلصية الاجتماعية، نادي روتاري زحلة والبقاع، جمعية ايام الرجاء، جمعية شعاع الامل، جمعية الكرمة، دارالسعادة للمسنين للراهبات المخلصيات – زحلة كسارة، منتدى المقعدين،الاصدقاءاللبنانيين لمرضى التصلب اللويحي، جمعية رحاب المحبة للمسنين المهملين، جمعية قرى الاطفال SOS، مؤسسة جوزف طعمة سكاف، كاريتاس أقليم زحلة،المرشيديةالعامة للسجون اقليم زحلة والبقاع، جمعية حرمون الخيرية،اعانة الصليب الاحمر – عنجر، لجنة وهب الاعضاء في المنطقة الليونزية 351،الجمعية الخيرية الارثوذكسية للسيدات – حاملات الطيب – مار نقولا، الجمعية الخيرية الارثوذكسية للسيدات – المعلقة، الجمعية الخيريةالارثوذكسية للسيدات – سيدة الزلزلة، ميتم سيدةالانتقال للراهبات المخلصيات الفرزل، كاريتاس اقليم البقاع الغربي وراشيا، اخوية مار جريس للسريان الارثوذكس،اخوية السيدة للسريان الارثوذكس، الجمعيةالخيريةالسريانية، مجمع النبراس للرعاية والتنمية، جمعية قلوب من نور، جمعية كفى، مستوصف قره كوزيان side safe، بيت مار يوسف العامل، دارالحنان للايتام، جمعية حماية، مبرة الامام زين العابدين، مؤسسة ميشال ضاهر الاجتماعية، جمعية مار يوسف للسيدات حوش الامراء، تلفزيون tele lumiere، جوقة مار الياس المخلصية. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر