الاحد في ٤ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 05:51 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
كوريا الشمالية للولايات المتحدة: مستعدون للحرب
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٤ اذار ٢٠١٨
 
ذكرت افتتاحية لصحيفة رسمية في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ مستعدة تماما لأي نوع من الحروب ضد الولايات المتحدة، ما ينذر بتصاعد التوتر بين البلدين.
وقالت صحيفة "بيونغ يانغ تايمز"، السبت، في افتتاحية بعنوان "إطلاق النار على القدم"، إن "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لديها كل ما تحتاجه وهي مستعدة لكل شيء".

وأضافت أن "الدولة النووية المستقلة مستعدة تماما لمواجهة أي نوع من الحروب التي تريدها الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن التحركات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية يدل على أنها وصلت إلى مرحلة عملية.

وجاءت الافتتاحية ردا على تقرير نشر في 15 فبراير الماضي في مجلة فورين بوليسي الأميركية، قال إن وكالات المخابرات قد عززت من مواردها في شبه الجزيرة الكورية.

وأوضح التقرير أن مجتمع الاستخبارات يعمل على جمع البيانات والتحضير لهجوم إلكتروني محتمل لمنع نظام كوريا الشمالية، من الحصول على القدرة الكافية لإيصال صاروخ نووي إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤول سابق في المخابرات لـ "فورين بوليسي" إن "الطلقة الأولى ستكون على الإنترنت".

وسبق أن اتهمت كوريا الشمالية عدوتها اللدودة الولايات المتحدة، بإجراء استعدادات سرية لشن حرب إلكترونية على بيونغ يانغ، تمهيداً لحرب عسكرية.

وفي 23 فبراير، قالت الولايات المتحدة إنها ستفرض أكبر حزمة من العقوبات للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

وحذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أن "المرحلة الثانية"، في حال عدم نجاح تلك الخطوات، ستكون "وبالا على العالم".

واتهمت كوريا الشمالية واشنطن بمحاولة الدفع لتراكم "سحب الحرب في سماء شبه الجزيرة الكورية". وقالت الوكالة "الولايات المتحدة تسبح ضد تيار الانفراجة على شبه الجزيرة الكورية".
المصدر : سكاي نيوز
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٤ اذار ٢٠١٨ - باريس: الصواريخ الباليستية الإيرانية مصدر قلق لنا »
٤ اذار ٢٠١٨ - ايران: العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب »
٤ اذار ٢٠١٨ - فرنسا تخير إيران: صواريخ الباليستية أو عقوبات جديدة »
٤ اذار ٢٠١٨ - "شروط أميركية" مُسبقة لإجراء المحادثات... وكوريا »
٤ اذار ٢٠١٨ - ميركل تؤكد أن الائتلاف الحكومي الجديد سيكون "لصالح" »
٤ اذار ٢٠١٨ - ترامب 'ممازحًا”: رئاسة مدى الحياة »
٤ اذار ٢٠١٨ - مدير الـCIA الأسبق: روسيا تشكل خطرا وجوديا على الولايات »
٤ اذار ٢٠١٨ - لودريان يجري مشاورات بشأن تطبيق الهدنة في الغوطة »