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ايران: العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب المنكوبة
 
 
 
 
 
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٤ اذار ٢٠١٨
 
أعلنت الوكالة الإيرانية للأنباء أن " فرق الطوارئ عثرت على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب التي تحطمت بعد اصطدامها بقمة جبل في جنوب غرب البلاد قبل أسبوعين مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها من ركاب وأفراد طاقم ومجموعهم 66 شخصا".

وقال رضا جعفر زاده مدير العلاقات العامة بمؤسسة الطيران المدني للوكالة الإيرانية للأنباء إنه "تم تسليم الصندوقين للسلطات القضائية قبل تولي الخبراء فحصهما".

يذكر أن الطائرة التابعة لشركة آسمان للطيران اختفت من على شاشات الرادار بعد 50 دقيقة من إقلاعها من طهران إلى مدينة ياسوج بجنوب غرب البلاد في 18 شباط. وعطلت الثلوج ووعورة المنطقة الجبلية جهود الإنقاذ مما أجج من مشاعر الحزن والغضب لعائلات الضحايا في مجتمع مبتلى بمخاطر السفر جوا.
المصدر : Reuters
 
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