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الحريري يغادر الرياض
 
 
 
 
 
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٤ اذار ٢٠١٨
 
غادر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم المملكة العربية السعودية، بعد زيارة التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز وسفير لبنان بالمملكة فوزي كباره ومندوب عن المراسم الملكية.
 
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