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الرئيس عون: لنجعل لبنان ممراً آمنًا للطيور المهاجرة
 
 
 
 
 
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٤ اذار ٢٠١٨
 
دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الى جعل لبنان ممراً آمناً للطيور المهاجرة المحرم صيدها، وطالب الاجهزة المختصة باتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع اطلاق النار عليها ومعاقبة المخالفين.
المصدر : الجمهورية
 
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