دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الى جعل لبنان ممراً آمناً للطيور المهاجرة المحرم صيدها، وطالب الاجهزة المختصة باتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع اطلاق النار عليها ومعاقبة المخالفين.

المصدر : الجمهورية

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