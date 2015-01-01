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فرنسا تخير إيران: صواريخ الباليستية أو عقوبات جديدة
 
 
 
 
 
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٤ اذار ٢٠١٨
 
ذكر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أنه "ينبغي لإيران تهدئة المخاوف بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية وإلا فإنها ستكون معرضة لعقوبات جديدة".

وقال لو دريان في تصريحات لصحيفة (جورنال دو ديمانش) قبل زيارته المقررة للجمهورية الإسلامية الاثنين "هناك برامج للصواريخ الباليستية يمكن أن تصل لآلاف الكيلومترات، وتخالف قرارات مجلس الأمن الدولي وتتخطى الحاجة للدفاع عن حدود إيران".

أضاف "إذا لم تتصد (لهذه القضية) على الفور، فهذه الدولة ستكون معرضة لعقوبات جديدة".

وكانت إيران أعلنت السبت أنها لن تتخلى عن صواريخها الباليستية.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، السبت، أنه لا يمكن أن يكون هناك حديث عن برنامج #الصواريخ_الإيرانية قبل تدمير الغرب لأسلحته النووية وصواريخه بعيدة المدى.

وقال الجنرال مسعود جزائري لوكالة "إرنا" للأنباء الرسمية "إن ما يتحدث عنه الأميركيون ومن موقع الإحباط بشأن تقييد قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصاروخية، ليس سوى أضغاث أحلام وتمنيات لن تتحقق"، على حد تعبيره.

أضاف: "إن التفاوض حول الصواريخ الإيرانية مشروط بتدمير الأسلحة النووية وصواريخ أميركا وأوروبا بعيدة المدى".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد بإلغاء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران ودول الغرب، ما لم تُبذل المزيد من الجهود لسد "الثغرات" في النص
المصدر : المستقبل
 
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