الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم "شروط أميركية" مُسبقة لإجراء المحادثات... وكوريا الشمالية تنتقد A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال وجهت كوريا الشمالية السبت انتقادات الى الولايات المتحدة لوضعها شروطاً مسبقة لاجراء محادثات بين الدولتين، في الوقت الذي تستعد فيه سول لارسال موفد الى بيونغ يانغ للمساعدة في فتح حوار حول تخفيف المواجهة النووية في شبه الجزيرة الكورية.



ولفت متحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية إلى أن الحوار مع الولايات المتحدة "ممكن"، لكنه أضاف أن بلاده منفتحة على الحوار مع واشنطن فقط إن كان الطرفان "على قدم المساواة"، وإن كوريا الشمالية لن تتخلى عن أسلحتها النووية وبرنامجها الصاروخي من أجل الجلوس على الطاولة.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن المتحدث قوله إنه في تاريخ العلاقات الكورية الشمالية والأميركية على مدى عقود "لم تكن هناك أي حالة بالمطلق جلسنا فيها مع الأميركيين بناء على شروط مسبقة، وهذا ما سيكون الحال عليه ايضا في المستقبل".



وأضاف "لدينا نية لحل القضايا بطريقة دبلوماسية وسلمية من خلال الحوار والمفاوضات، لكننا لن نتسول الحوار أو نتجنب الخيار العسكري الذي تدعيه الولايات المتحدة".



وأعربت بيونغ يانغ منذ زمن طويل عن رغبتها باجراء حوار مع واشنطن بدون شروط، لكن الولايات المتحدة تقول إن عليها أوّلاً اتخاذ خطوات صلبة نحو نزع سلاحها، مستبعدة أي امكانية للحوار قبل أن تبدأ بيونغ يانغ بتفكيك ترسانتها النووية.



ويتخوف مسؤولون أميركيون أيضاً من أن يكون عرض الشمال الدخول في حوار يهدف الى دق "إسفين" في العلاقة بين واشنطن وسول.



وتأتي رسالة بيونغ يانغ الأخيرة في الوقت الذي تتحضر فيه سول لإرسال مبعوث الى الشمال للمساعدة في البدء بحوار لتخفيف حدة المواجهة النووية، وهو التطور الاحدث بعد الانفراج في العلاقة بين الكوريتين خلال الألعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ المصدر : AFP لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر