أثنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأحد على قرار قاعدة الحزب الاشتراكي الديموقراطي الموافقة على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة معتبرة أن ذلك "لصالح" ألمانيا، بعد خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية.



وعلقت المستشارة على نتيجة الاستفتاء الداخلي للاشتراكيين الديموقراطيين، في تغريدة نشرها حزبها المحافظ "يسرني أن نواصل تعاوننا لما هو في صالح بلادنا".



ووافق أعضاء الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني بغالبية واسعة على تشكيل ائتلاف جديد مع ميركل، ما يزيل آخر عقبة أمام تشكيل حكومة، وفق نتائج رسمية أعلنت الأحد.



وصوت 66,02 % من أعضاء الحزب لصالح الحكومة الائتلافية في عملية الاقتراع الداخلية التي شارك فيها حوالى 78,4% من منتسبي الحزب البالغ عددهم الإجمالي 463 ألفا.