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مدير الـCIA الأسبق: روسيا تشكل خطرا وجوديا على الولايات المتحدة
 
 
 
 
 
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٤ اذار ٢٠١٨
 
اعتبر المدير الأسبق لوكالة ​الاستخبارات الأميركية​ CIA ​جيمس كلابر​ أن "​روسيا​ تشكل خطرا وجوديا على ​الولايات المتحدة​"، مشيرا إلى"محدودية الأنظمة الدفاعية لبلاده في ردع أي هجوم نووي روسي".

وذكر كلابر، في تصريح له، أن "​أميركا​ لا تستطيع مواجهة الصواريخ الروسية"، معتبراً أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، والروس بشكل عام يعلمون محدودية أنظمتنا الصاروخية".

وأوضح أن "رسالة بوتين كانت خطابا موجها"، لافتاً الى "انني لا أعتقد رغم ذلك أن احتمال اندلاع الحرب بين روسيا والولايات المتحدة قد تعاظم هذا العام أكثر من السنة الماضية"، مشدداً على أن "الحرب لن تندلع بين الجانبين على المدى المنظور، وبوتين بكلمته، لفت الانتباه إليه ليؤكد أنه موجود، ناهيك عن أنه يوجه خطابه للجمهور الروسي، فهناك ​الانتخابات الرئاسية​ في آذار الحالي، وهو أقر أيضا في خطابه بالتحديات التي يواجهها ​الاقتصاد​ الروسي".

وتجدر الاشارة الى أن بوتين كان قد كشف الخميس الماضي في رسالته للجمعية الاتحادية الروسية عن بعض ما تملكه روسيا من الأسلحة الاستراتيجية الحديثة، التي أكد أنها مكرّسة لصد أي تهديد تتعرض له بلاده.
 
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