A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اتصالات هاتفية مع نظرائه السعودي عادل الجبير والأمريكي ريكس تيلرسون والتركي مولود جاويش أوغلو، لبحث كيفية ممارسة ضغوط من أجل تطبيق الهدنة في الغوطة الشرقية.



وذكرت مصادر إعلامية أنه من المقرر أن يتصل لودريان أيضا بنظرائه الألماني والبريطاني والأردني.



وأوضحت المصادر أن 'الأمر يتعلق بمتابعة قرار مجلس الأمن الدولي حول هدنة في الغوطة الشرقية لم يتم تطبيقها فعليا على الأرض وتحديد الاحتمالات للأيام المقبلة”.



وأكدت مصادر في الدبلوماسية الفرنسية أن 'الروس صوتوا على القرار وهم مسؤولون عن تطبيقه كما أنهم طرف في النزاع”.



كما شددت مصادر في وزارة الخارجية الفرنسية على أن لودريان سيجري غدا، زيارة لطهران وأنها ستكون فرصة لتذكير الإيرانيين بمسؤوليتهم إزاء الوضع في سورية.



يذكر أنه وبعد أسبوع على إقرار مجلس الأمن الدولي قرار الهدنة رقم 2401 فإنه لم يتم تطبيقه إلى الآن، بينما صعدت قوات الأسد وحلفاؤها هجومها على الفصائل المعارضة بإسناد من الطيران الروسي. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر