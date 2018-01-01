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الحريري يعود الى لبنان بعد ظهر اليوم...
 
 
 
 
 
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٤ اذار ٢٠١٨
 
كشفت معلومات للـLBCI أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يصل بعد ظهر اليوم الى بيروت عائدا من الرياض بعدما عقد اجتماعا ثانيا أمس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وُصف بالايجابي.

وكان الحريري توّجه الى المملكة العربية السعودية ليل الثلاثاء فجر الأربعاء، حيث التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
المصدر : lbc
 
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