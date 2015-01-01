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الاحد في ٤ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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إقتصاد
مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز من حقلها العملاق "ظُهر"
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٤ اذار ٢٠١٨
أشار وزير البترول المصري طارق الملا لرويترز الى أن مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز من حقلها العملاق ظُهر الواقع في البحر المتوسط إلى 700 مليون قدم مكعبة يومياً في أيار المقبل.
اكتشفت إيني الإيطالية ظُهر في 2015 ويحوي الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وبدأ الانتاج من الحقل في كانون الأول بمعدل 350 مليون قدم مكعبة يومياً، على أن يزيد تدريجياً إلى حوالي مليار قدم مكعبة يومياً في منتصف 2018 وإلى 2.7 مليار قدم مكعبة في 2019.
تسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثاً وتتطلع لوقف الاستيراد بحلول 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي.
المصدر :
Reuters
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