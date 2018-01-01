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جنبلاط: ما اجمل الهدوء بعيدا عن الافلام إخراج "أمن الدولة اخوان"!
 
 
 
 
 
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٤ اذار ٢٠١٨
 
غرّد النائب وليد جنبلاط عبر حسابه الخاص على تويتر كاتبا "ما أجمل الهدوء في هذا الاحد الربيعي بعيدا عن ضجيج السياسة والافلام البوليسية المرفقة، عيتاني -حاج، إخراج أمن الدولة اخوان".
المصدر : al jadeed
 
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