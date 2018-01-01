غرّد النائب وليد جنبلاط عبر حسابه الخاص على تويتر كاتبا "ما أجمل الهدوء في هذا الاحد الربيعي بعيدا عن ضجيج السياسة والافلام البوليسية المرفقة، عيتاني -حاج، إخراج أمن الدولة اخوان".