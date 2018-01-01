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بري: عدم إجراء الانتخابات يخرب البلد
 
 
 
 
 
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٤ اذار ٢٠١٨
 
يتزايد الهمس مجدداً حول مصير الانتخابات، والشكوك باحتمالات إجرائها، نتيجة الظروف الإقليمية المتدهورة والداخلية المتعثرة بقانون انتخابات صعب الفهم والممارسة، الأمر الذي رفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي شبه الهمس الحاصل اليوم بما حدث في انتخابات 1992 يوم توالت التقارير الأمنية وغير الأمنية التي تشكك في إجراء الانتخابات.

وقال بري: 'هناك من يشكك، وهؤلاء لا يقرأون الواقعة والوقائع جيداً، وأنا أقول بشكل حاسم ونهائي إن الانتخابات ستجرى ولا توجد قوة في الدنيا لتوقفها أو تعطلها”
واعتبر أن خطورة عدم إجراء الانتخابات يخرب البلد، و”لا أحد يعود يحكي مع أحد” ولا أحد بالخارج سيتواصل معنا، بمعنى أننا نصبح دولة مهترئة”
المصدر : الأنباء الكويتية
 
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