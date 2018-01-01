A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال - أكد مسؤولون أمريكيون كبار قلقهم بشأن العجز التجاري الأمريكي مع الصين وحرية دخول السوق والمعاملة غير العادلة التي تواجهها الشركات الأمريكية في ثاني يوم من المحادثات مع كبير مستشاري الرئيس الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض يوم الجمعة.



والتقى ليو خه مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر وكبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض جاري كوهن بعد عقد اجتماع مماثل مع الثلاثة يوم الخميس.



وجاء ثاني يوم من محادثاتهم وسط تصاعد توترات اقتصادية مع بكين ومخاوف من نشوب حرب تجارية بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب خططا لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمونيوم مما دفع شركاء تجاريين إلى التهديد باتخاذ خطوات انتقامية وأدى إلى هبوط في أسواق الأسهم.



وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض”أجرينا محادثات صريحة.



”أبدينا قلقنا إزاء العجز التجاري وعدم وجود معاملة بالمثل للشركات الأمريكية وقضايا مرتبطة بنقل التكنولوجيا وعوائق أمام حرية دخول السوق في الصين'.



وأضافت”سنظل مستعدين لتبادل الأفكار بشأن كيفية حل هذه المخاوف'.



وتحدث ترامب بلهجة تنم عن التحدي يوم الجمعة وقال إن الحروب التجارية يسهل كسبها بعد أن أثار الاتحاد الأوروبي احتمال اتخاذ إجراءات مضادة كما قالت فرنسا إن هذه الرسوم غير مقبولة وحثت الصين ترامب على التحلي بضبط النفس. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر