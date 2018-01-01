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جمال عيتاني: مهرجان وسط بيروت يجمع الشرق مع الغرب
 
 
 
 
 
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٣ اذار ٢٠١٨
 
أكد رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "اتخذ يوم رأس السنة قرارا باعادة الحياة لوسط مدينة بيروت ولساحة النجمة بالتحديد، وعلى هذا الاساس انطلقنا بأول احتفال ليلة راس السنة وبعده باحتفال ثان كان يوم احد، واليوم هو النشاط الثالث لنؤمن الاستمرارية ونعوّد الناس ان تعود لزيارة وسط بيروت".

وأوضح، في حديث إلى تلفزيون "المستقبل"، أن احتفال اليوم يجمع الشرق مع الغرب، اذ يجمع الموسيقى الغربية والاكل الغربي مع الموسيقى اللبنانية والاكل اللبناني، وهو واحد من النشاطات التي سنكملها"، لافتاً إلى ان "هناك نشاطات بعد عدة اسابيع لمناسبة عيد الام وستستمر لمدة يومين او ثلاثة".

ورأى أن "كل هذا ياتي ضمن الخطوات التي رسمها الرئيس الحريري عبر اللجنة التي شكّلها لتعيد الحياة والنشاط لوسط مدينة بيروت، هذا بالاضافة الى الحوافز التي سنقدمها للمستثمرين حتى نشجعهم على الاستثمار".

وختم: "نحن نظهر ان بيروت ولبنان بألف خير لنشجع بذلك السياحة لكل لبنان".
المصدر : المستقبل
 
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