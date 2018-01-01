الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان المجلس الارثوذكسي اللبناني دعا الى تصحيح دور الطائفة واستعادته في الدولة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال افتتح "المجلس الارثوذكسي اللبناني" مؤتمره الاول اليوم، في مدرسة البشارة الارثوذكسية، في حضور محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، ممثل راعي ابرشية عكار الارثوذكسية المطران باسيليوس منصور الارشمندريت وديع شلهوب واعضاء عدد من الروابط الارثوذكسية.



جهشان



بعد النشيد الوطني، القى رئيس الجمعية الثقافية الرومية البروفسور نجيب جهشان محاضرة بعنوان "الوجود الارثوذكسي في لبنان من الناحية الجغرافية"، فلفت الى ان "الروم الارثوذكس والكاثوليك في لبنان والمشرق ينتسبون في تسميتهم الى مدينة روما الجديدة، اي القسطنطينية، وهم مبنيون على 4 ركائز هي: الارث الاغريقي الروماني، المسيحية، الارثوذكسية الجامعة والاممية".



وقال: "ان الروم في لبنان كانوا يقيمون في المدن المنتشرة على الساحل الفنيقي لكن الكنيسة الرسولية الارثوذكسية الجامعة انقسمت عام 1054 الى كنيستين واحدة غربية تتبع كرسي روما واخرى شرقية تضم كرسي القسطنطينية واورشليم والاسكندرية وانطاكية".



أضاف: "الروم المشرقيون لا ينتمون الى قومية واحدة او الى شعب واحد، والروم في لبنان ينحدرون من سكان بلاد الكنعانيين والاراميين والعبرانيين والاناضوليين".



وتحدث عن "تحول اعداد كبيرة منهم الى الاسلام بعد الدعوة المحمدية ودخول الاسلام الى المدن التي كانون يشكلون فيها الاكثرية وهجرة اعداد اخرى الى جوار المدن".



وبعدما عرض الانتشار الجغرافي للروم في لبنان في العصر الحديث، لفت الى "تراجعهم عدديا بسبب الهجرة وتراجع الولادات"، والى "انحسار وجودهم في الدولة بعدما لعبت شخصيات ارثوذكسية دورا كبيرا في تاريخ لبنان منذ اعلان لبنان الكبير".



ورأى ان "تبعثرهم الجغرافي وانقساماتهم حرمتهم القدرة على الضغط سياسيا"، داعيا الى تفعيل دورهم من خلال "دعم الثقافة الرومية وتأسيس خلايا فكرية وثقافية والعمل على بلوغ مواقع ادارية ونيابية ووزارية وتأسيس تجمع مسيحي رومي يحافظ على المجتمع الرومي ويدافع عن مصالحه وهويته وانشاء صندوق مالي يهدف الى خلق اقتصاد رومي فاعل وخلق فرص عمل لحمايته من العوز والفقر".



سابا



ثم حاضر محافظ بيروت السابق نقولا سابا عن "تطور الوجود والتأثير السياسي للروم الارثوذكس في لبنان"، فأشار الى "عدم وجود سياسة موحدة للمنتمين الى طائفة الروم الارثوذكس في لبنان والى توزعهم على مجموعات من التيارات السياسية والايديولوجية والفكرية"، معتبرا ان "توزعهم الجغرافي في مختلف المناطق اللبنانية جعلهم اقلية عددية في كل الدوائر الانتخابية باستثناء الكورة، ما اجهض امكان تمثلهم بنخب سياسية لها حضورها الشعبي واستبدل ممثلوهم في الندوة البرلمانية بشخصيات مستولدة في كنف الاخرين".



وبعدما عرض تطورهم التاريخي منذ سقوط القسطنطينية، قال "انهم منذ ثلاثينات القرن العشرين انتسبوا الى احزاب متعددة، الى ان اتت الحرب التي دفعتهم الى الهجرة فتقلص دورهم السياسي نتيجة تراجعهم الديمغرافي، ما ادى بعد الطائف الى توزع مقاعد الارثوذكس النيابية والوزارية والادارية على الاحزاب اللبنانية بسبب ضعف تمثيل ابناء الكنيسة الارثوذكسية، وهذا ما ادى الى دور لمطرانية بيروت وعلى رأسها المطران الياس عودة".



وختم معتبرا أنه "رغم عدم وجود حزب او هوية سياسية ارثوذكسية، اعطى الارثوذكسيون لبنان رجالا كبارا اغنوا الحياة السياسية بفضل تنوع افكارهم وانفتاحهم وديمقراطيتهم"، وسائلا بعد عرض اسماء كبار من الطائفة مثل شارل دباس وبترو طراد وشارل مالك وشبل دموس وغسان تويني وفؤاد بطرس، "كيف السبيل الى العودة الى مثل ذلك الزمن الغابر".



الهبر



اما المدير العام لشركة "ستاتيستكس ليبانون" ربيع الهبر، فعرض الواقع العددي للارثوذكس في لبنان وتوزعهم في المناطق "وضمور حضورهم على المستوى الديمغرافي وتاليا السياسي وفي الادارة العامة". وقال: "الطائفة الارثوذكسية هي الرابعة عدديا في لبنان، ومطالبة الدروز برئاسة مجلس الشيوخ، متكلين على وزنهم السياسي، مفارقة، فهل يجوز ان يكون رئيس مجلس الشيوخ درزيا ام يجب ان يكون ارثوذكسيا".



واعتبر "ان تسمية 14 نائبا ارثوذكسيا في البرلمان تعود الى الاحزاب، وتأتي هذه المقاعد الارثوذكسية اما من قيادات مسيحية مثل القوات والكتائب والتيار الوطني الحر او من الحزب القومي، او من تيار المستقبل من دون ان تاخذ في الاعتبار الواقع الارثوذكسي المقتصر على الشكل في التمثيل"، سائلا عن "قدرة هذه الطائفة على صيانة حقوقها ومراكزها ومقاعدها وقدرتها السياسية، وعن عدد القرارات السياسية والادارية التي اتخذت على حسابها".



كما اعتبر ان "الرابطة الارثوذكسية واللقاء الارثوذكسي والمجلس الارثوذكسي وغيرهم لم يتمكنوا من تشكيل قوة ضغط ارثوذكسية، فالطائفة ملحقة بالاحزاب تتفرج على التعيينات والاقالات والاستيداعات وغير قادرة على التحرك ويقتصر موقفها على خطب المطران عودة في الاعياد او في لقاءاته السياسية".



المعلوف



بدوره تحدث النائب جوزف المعلوف عن "التمثيل الفعلي للارثوذكس وتواجدهم في المؤسسات والادارات العامة"، فرأى ان "الدستور يضمن حقوقهم وفق المادة 95 منه، وان التمثيل الطائفي للارثوذكس في المجلس والوزارة والادارة العامة محترم نسبة الى عددهم"، عارضا عدد الوظائف في الادارة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية وفي المؤسسات العامة والشركات المختلطة وغيرها، وتوزعها بين المسيحيين والمسلمين وبين الطوائف، ومشيرا الى ان "الخلل ليس في العدد بل في تصنيف هذه المناصب ومواقع المسيحيين فيها: وظائف فئة A+ 40 في المئة مسيحيين و60 في المئة مسلمين. وظائف فئة A 43 في المئة مسيحيين و57 في المئة مسلمين. وظائف فئة B 54 في المئة مسيحيين و46 في المئة مسلمين، وظائف فئة C 72 في المئة مسيحيين و28 في المئة مسلمين".



وقال "ان المسلمين يشغلون نحو 75 في المئة من الوظائف العامة في كل الاسلاك في حين ان نسبتهم من عدد السكان لا تتجاوز 64 في المئة"، عازيا السبب الى "الزبائنية والمحسوبيات والوساطات بدل الكفاءة والتعاقد في ظل منع التوظيف".



أضاف "ان سبب تراجع عدد الموظفين المسيحيين يعود لاسباب شخصية تتمثل في عدم الاقدام على الوظيفة العامة، وجماعية بسبب فقدان عامل الثقة بين اللبنانيين"، معتبرا ان "المطلوب عودة الطوائف الى الوطن".



ورأى ان "اسباب عدم اقبال الارثوذكسيين على الوظائف العامة هو ضعف دعم المؤسسة الكنسية للشباب للانخراط في الادارة العامة والتأثير السلبي للامركزية الكنسية وتشتت القرار"، مؤكدا ان "المشكلة فينا نحن".



كما رأى ان "من الحلول الممكنة تشكيل لجنة وطنية على المستوى البطريركي بشراكة الاكليروس والعلمانيين تكون مؤهلة للتواصل مع المعنيين والمسؤولين والتعاون مع الشركاء غير الارثوذكس ومعالجة اسباب الحال المشكو منها واخذ قرارات فاعلة وعملية".



عبس



اما ميشال عبس فتحدث عن "المتطلبات المؤسساتية لتفعيل الدور الارثوذكسي في لبنان" عارضا ملاحظات منهجية وشاكيا من "الشعور بالغبن والتهميش لدى ابناء الطائفة سواء لجهة وجودهم السياسي في الدولة والشعور بانهم اقلية ما دفعهم الى الهجرة".



وتحدث عن "مساوئ النظام الطائفي الذي ادى الى المحاصصة والتوريث، وصولا الى مشكلة الاحجام والدور والحوكمة في لبنان ما ادى الى ظلم اصحاب الكفاءات"، لافتا الى "ضرورة اعتماد نظام متكافئ في التوظيف".



واذ برر "تراجع الارثوذكس في الادارة" الى "اسباب سوسيولوجية وشخصية"، شدد على "وجوب تصحيح دور الطائفة واستعادته في الدولة وخلق دينامية فاعلة لهذه العودة سياسيا وادارايا"، مشددا على "دور المرجعيات الروحية في هذا المجال"، وآملا "عودة الارثوذكسيين الى موقعهم التاريخي السابق في الدولة والمجتمع وان يكونوا على قدم المساواة مع باقي افرقاء المجتمع في المواطنة وفي الحقوق".



الابيض



اخيرا تحدث رئيس "المجلس الارثوذكسي اللبناني" روبير الابيض، فرأى ان قانون الانتخابات الجديد "لا يسمح للتحالفات الكبرى بأن تسحق المجموعات الاصغر عددا، وبات ممكنا للروم الارثوذكس المشاركة في الانتخابات ترشيحا واقتراعا من دون الالتحاق بالضرورة بالاحزاب او الكتل التي تتبع قيادات من طوائف اخرى".



وطالب "نخب الارثوذكس بالتوافق على ثوابت وطنية تكون بمثابة خطوط عريضة لبرنامج اي مرشح للانتخابات عن مقاعد الروم الارثوذكس وتكون ايضا ثوابت للناخبين الارثوذكس وهي: التمسك بالدولة، التمسك بهوية لبنان، الشراكة الوطنية". ورأى "ان ترفع الروم الارثوذكس وتشتتهم وغياب القيادات الجامعة عندهم، في بلد ما زالت الوظائف فيه تتوزع على اساس الانتماء الطائفي، ادى الى ضياع دورهم وانكفائهم كمجموعة منظمة ووازنة في الحياة العامة".



وقال: "ان المواطنين الارثوذكس تعرضوا للاقصاء شبه الكامل عن المراكز البارزة في القضاء والمؤسسات العسكرية والامنية فضلا عن الخلل في ما ينالون من تلك الوظائف في الادارة العامة والمؤسسات العامة".



وطالب ب "اعادة النظر بتوزيع وظائف الفئة الاولى وما يعادلها وباعطاء الروم الموقع الرابع في الاهمية في كل قطاعات القضاء والمؤسسات العسكرية طالما بقيت الطائفية قائمة في توزيع المناصب الدستورية والادارية".

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر