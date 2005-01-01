A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ندد الكرملين السبت بتمديد العقوبات الأميركية على روسيا واصفة إياها ب"غير القانونية والمؤذية"، في حين وصلت العلاقات بين البلدين الى أدنى مستوياتها.



ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله "لم نكن يوما محركي هذه العقوبات. نعتبرها غير قانونية ومؤذية ليس فقط بالنسبة لشعبي البلدين، انما للعالم بأسره".



وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على روسيا بعد ضمّ شبه جزيرة القرم الاوكرانية عام 2014 واندلاع النزاع بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.



وتم تمديد هذه العقوبات الجمعة لعام اضافي بموجب أمر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



ويأتي الاعلان عن هذا القرار غداة خطاب شديد اللهجة ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام البرلمان، أعلن خلاله عن أسلحة جديدة "لا تقهر" قادرة على تخطي الانظمة المضادة للصواريخ الأميركية.



وبالرغم من تأكيد بوتين أنه "لا يهدد أحدا"، الا أن خطابه أثار مخاوف من سباق تسلح جديد بين القوتين العظميين، في ظل علاقاتهما المتوترة بسبب الخلافات المستمرة حول سوريا واوكرانيا والاتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. المصدر : أ.ف.ب لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر