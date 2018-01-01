ردّ وزير الداخلية نهاد المشنوق عبر mtv على وزير العدل سليم جريصاتي وتغريدته في ملف الممثل زياد عيتاني بالقول: "لم أستبق القضاء بإعلان براءة زياد عيتاني وما قلته من منطلق شخصي وليس من منطلق سياسي وإنتخابي كما أوحى جريصاتي"، قائلاً: "لست بحاجة إلى خوض معركتي الإنتخابيّة بهذه الطريقة وزياد عيتاني بريء".



ولفت المشنوق إلى أنّ مجموعة معيّنة من الاشخاص بعضهم معروف وبعضهم غير معروف، نصبوا الفخّ لعيتاني وأوحوا بأنّه متّهم بالتعاون مع إسرائيل".



وإذ رفض المشنوق الحديث عن صراع بين الأجهزة الأمنية في ملف عيتاني، قال: "أترك الأمر للقاضي أبو غيدا وأتوقّع صدور القرار الإثنين أو الثلاثاء".