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الحريري: لسحب قضية زياد عيتاني من التجاذب السياسي والاعلامي
 
 
 
 
 
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٣ اذار ٢٠١٨
 
دعا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى سحب قضية الفنان زياد عيتاني من التجاذب السياسي والاعلامي ، والتوقف عن استغلالها لاغراض تسيء الى دور القضاء والاجهزة الامنية المختصة .

وأشار مكتب الحريري الاعلامي في بيان الى أن "هذه القضية في عهدة الاجهزة القضائية والامنية التي تتحمل مسؤولياتها وفقاً للقوانين بعيدا عن أي تسييس ، وهو ما تولاه جهاز امن الدولة في مرحلة ما وقام بواجباته في اجراء التحقيقات اللازمة استناداً للمعلومات التي تكونت بين يديه . وهو ما تقوم به حالياً قوى الامن الداخلي وفرع المعلومات التي وضعت يدها على الملف بتكليف من الجهة القضائية المختصة .

وأضاف:"ان مستجدات قضية الفنان عيتاني في عهدة القضاء ، الذي يملك منفرداً حق البت فيها وتوجيه الجهة الامنية المختصة للسير بالتحقيقات اللازمة ، وخلاف ذلك من دعوات ومحاولات للاستغلال والتسييس
امور غير مقبولة ، يجب التوقف عنها والتزام حدود الثقة بالقضاء اللبناني واجهزة الدولة الامنية."
 
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