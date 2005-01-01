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السبت في ٣ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
05:54 م
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توقيف طالب قتل والديه في جامعة ميشيغن
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٣ اذار ٢٠١٨
أعلن مسؤولون أن طالبا جامعيا قتل والديه بعد اطلاق النار عليهما في حرم جامعته بولاية ميشيغن الأميركية أوقف دون مقاومة بعد عملية بحث استمرت ساعات.
وفرض طوق أمني على جامعة ميشيغن سنترال عقب الحادثة التي وقعت صباح الجمعة، ولزم الطلاب صفوفهم ومهاجعهم حتى منتصف فترة بعد الظهر، فيما أطلقت الشرطة عملية بحث واسعة عن المشتبه به البالغ من العمر 19 عاما.
وأعلن مسؤولو الجامعة ان "شخصا كان على متن قطار يعبر الطرف الشمالي لحرم الجامعة بُعيد منتصف الليل" أبلغ عن الطالب جيمس اريك ديفيس. وتم توقفيه دون مقاومة.
والمشتبه به متهم بقتل والده الضابط في الشرطة ووالدته في اطلاق نار داخل مبنى يضم مهاجع الطلاب في الجامعة.
ووصف متحدث باسم شرطة الجامعة الحادثة بأنها "مسألة أسرية".
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