غرد النائب وليد جنبلاط عبر تويتر قائلاً: لا علاقة للبنانيين بالاعتذار من زياد عيتاني وما من احد فوض الوزير بالتحدث بإسمهم .على السلطة الاعتذار من اللبنانيين لكثرة الفساد والفوضى في مطبخها الممغنط