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السبت في ٣ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
10:44 ص
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جنبلاط عبر تويتر: على السلطة الاعتذار من اللبنانيين لكثرة الفساد والفوضى في مطبخها الممغنط
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٣ اذار ٢٠١٨
غرد النائب وليد جنبلاط عبر تويتر قائلاً: لا علاقة للبنانيين بالاعتذار من زياد عيتاني وما من احد فوض الوزير بالتحدث بإسمهم .على السلطة الاعتذار من اللبنانيين لكثرة الفساد والفوضى في مطبخها الممغنط
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