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السبت في ٣ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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إنذار بوجود قنبلة في كنيسة في سويسرا
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٣ اذار ٢٠١٨
تم اعتقال افغاني عمره 21 عاما في برن السويسرية اثر انذار بوجود قنبلة في كنيسة تقع قرب حي محطة القطارات في المدينة، وفق ما افاد مصدر امني.
واوضحت الشرطة انها حيدت "اجساما مشبوهة" كان الافغاني يحملها.
وقالت في بيان انه "بعيد الساعة 13،30 (12،30 ت غ) تلقت شرطة برن تحذيرا بوجود قنبلة في كنيسة سان اسبري" الواقعة الى جانب محطة القطارات.
وفي المكان "تعرفت فرق التدخل على رجل لفت سلوكه الانتباه (..) بين اناس كانوا في الكنيسة".
واضافت رومانا روك المتحدثة باسم شرطة برن انه "بحسب المعطيات الاولية، فإنّ الامر يتعلق بشخص افغاني (..) "وقد تم احتجازه" في حين سمح لباقي الاشخاص الذين كانوا في الكنيسة بالمغادرة.
وبحسب الشرطة فإن "الاجسام المشبوهة" كان يحملها الافغاني داخل الكنيسة. واضافت "تمت مراقبة اثنين من الاجسام المشبوهة وابطل مفعولهما باستخدام الوسائل الملائمة من مختصين في فرقة الحرائق والمتفجرات".
واوضح البيان "ان الامر يتعلق بمكونين اثنين ربطا بكابل كان الرجل يحمله. تم اخلاء الجسمين الى مكان مناسب لفحصهما بعناية".
واضافت المتحدثة انه لم يحدث اي انفجار وليس هناك اي اصابات. وتم إغلاق "المنطقة الأمنية" حول الكنيسة لعدة ساعات.
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