غرّد وزير العدل سليم جريصاتي عبر "تويتر"قائلاً: "الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد ولا يليق بأي مسؤول تقديم أوراق الاعتماد الانتخابية من طريق طلب مثل هذا الاعتذار، وإعلان البراءة أو الادانة من إختصاص القضاء وحده، الذي يلفظ أحكامه وحيدا بإسم الشعب اللبناني".



وتأتي تغريدة جريصاتي بعد ساعات على تغريدة وزير الداخلية نهاد المشنوق التي قال فيها: "كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني. البراءةُ ليست كافية. الفخرُ به وبوطنيته هو الحقيقةُ الثابتة والوحيدة. والويلُ للحاقدين، الأغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف، البيروتي الأصيل، العروبي الذي لم يتخلّ عن عروبته وبيروتيته يوماً واحداً".