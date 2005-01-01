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بوتين: انهيار الاتحاد السوفيتي كارثة
 
 
 
 
 
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٣ اذار ٢٠١٨
 
نقلت وكالات أنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله، إنه "كان سيمنع انهيار الاتحاد السوفيتي لو أتيحت له فرصة تغيير تاريخ روسيا الحديث".

وأدلى بوتين بهذه التصريحات قبل أسابيع من انتخابات تُجري في 18 مارس/ آذار، وتظهر استطلاعات للرأي أن من المتوقع أن "يفوز فيها بسهولة". ومن المرجح أن تمس تصريحاته وترا حساسا لدى ملايين من كبار السن من الروس الذين يشعرون بحنين إلى الماضي.

وعندما سئل بوتين خلال لقاء مع أنصاره في مدينة كالينينجراد الروسية عن الحدث التاريخي الذي شهدته روسيا وكان يود تغييره، رد على الفور: "انهيار الاتحاد السوفيتي".

وكان بوتين يعمل في المخابرات الروسية (كيه.جي.بي) في العهد السوفيتي.

ووصف بوتين انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 بأنه "أكبر كارثة جيوسياسية" في القرن العشرين، خلال كلمة ألقاها في 2005، واستغل هزيمة الاتحاد السوفيتي لألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية؛ لإشعال النزعة الوطنية، والمساعدة في خلق شعور جديد بالكيان الروسي.
المصدر : arabi21
 
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