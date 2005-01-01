ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار بعد أن دفعت مخاوف من حرب تجارية وشيكة الدولار الأميركي والأسهم للهبوط وأثارت طلبا على أصول مثل المعدن النفيس يُنظر إليها بشكل عام على أنها أدوات استثمارية آمنة. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1322.77 دولارا في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي. وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم نيسان/أبريل 1.4% لتبلغ عند التسوية 1323.40 دولارا. لكن المعدن الأصفر ما زال منخفضا 0.5% عن مستواه في بداية الأسبوع، في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورة 0.2% إلى 16.50 دولارا، مبتعدة عن أدنى مستوى في شهرين الذي سجلته الخميس ولتنهي الأسبوع بلا تغير يذكر. وتراجع البلاتين 0.2% إلى 963.90 دولارا، قرب أدنى مستوياه في شهرين ومنهيا الأسبوع على خسارة قدرها 3.2%. وصعد البلاديوم 0.5% إلى 993.80 دولارا، لكنه ينهي الأسبوع على خسارة قدرها 5%، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أكبر هبوط ليوم واحد في عام.