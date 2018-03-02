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المشنوق: كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني
 
 
 
 
 
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٢ اذار ٢٠١٨
 
غرد الوزير نهاد المشنوق قائلا: كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني. البراءةُ ليست كافية. الفخرُ به وبوطنيته هو الحقيقةُ الثابتة والوحيدة. والويلُ للحاقدين، الأغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف، البيروتي الأصيل، العروبي الذي لم يتخلّ عن عروبته وبيروتيته يوماً واحداً.
 
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