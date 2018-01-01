الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان 477 مرشحا للإنتخابات حتى الجمعة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال وصل عدد المرشحين للإنتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 6 أيار حتى الجمعة (2 آذار 2018) 477 موزعين على 15 داذرة انتخابية.



وكان باب الترشيحات فتح في 5 شباط 2018، وينتهي في 6 آذار الحالي.



وتوزعت الأسماء على الشكل التالي:



دائرة بيروت الأولى - 20 مرشحًا



6 أقليات: انطوان قسطنطين بانو - توفيق رزوق هندي - جوزف جرجس ميرو- جمانه عطا الله سلوم- جينا جميل الشماس- رياض أمين عاقل.



5 روم أرثوذكس : ميشيل جبران تويني- زياد ريمون عبس - طارق ابراهيم عمار - عماد نعيم واكيم- نقولا ايلي شماس.



2 روم كاثوليك: نقولا موريس صحناوي- ميشال فرعون.



2 ماروني: مسعود جوزيف الأشقر - روجه أمال الشويري.



2 أرمن كاثوليك : جان أرشاك طالوزيان - سيرج بارج طورسركيسيان.



3 أرمن أرثوذكس: اويديس بغوص داكسيان- بوليت سيراكان ياغوبيان- سيبوه يغيا مخجيان.



دائرة بيروت الثانية - 67 مرشحًا



4 درزي: زينة كمال منذر- فيصل عفيف الصايغ - رجا رفيق الزهيري - سعيد علي حلبي.



8 روم أرثوذكس: خليل إميل برمانة- كريم نصرالله مجدلاني - نزيه نقولا نجم- عمر نجاح واكيم- ليون سورين سيوفي- مخايل بهاء مخايل- زينة نبيل مجدلاني- ادكار مفيد بولس.



38 سني: فراس عبدالرحمن منيمنة - عبد الرحمن خضر الغلايني - حسان امين قباني - محمد أمين أنور بعاصيري - مروان رفيق سلام - سعد الدين نمر الوزان - فؤاد مصطفى مخزومي - عصام بشير برغوت - خالد محمود حمود - محمد زياد وجيه العجوز - خلود موفق الوتار - تمام صائب بك سلام - ربيع محمد حسونه - ندين محمود عيتاني - مصطفى بشير بنبوك - محمد نبيل عثمان بدر - ابراهيم حسن منيمنة - عبد الكريم حسين عيتاني - بشار حسين قوتلي - نهاد صالح المشنوق - خالد ابراهيم حنقير - خالد سعيد ممتاز - رنا محمد سمير الشميطلي - معروف محمود عيتاني - عدنان خضر طرابلسي - سعد الدين رفيق الحريري - يوسف عبد القادر الطبش- ابراهيم محمد الحلبي الدلال- زياد غازي عيتاني- محمود عبد القادر كريدية- حنان أحمد عثمان- حسن محمد عبود- عادل أحمد ديماسي- فاتن فيصل زين- رلى توفيق الحوري- رولا نزار الطبش- حنان عدنان الشعار- صلاح الدين يوسف سلام.



11 شيعي: مازن خالد التامر - يوسف محمد بيضون - ربيع مصطفى بعلبكي - وسام سعيد عكوش - محمد مصطفى خواجة - غازي علي يوسف - أمين محمد شري - علي كمال الشاعر - داني حسين الحاج موسى - جهاد علي حمود- سلوى أيوب خليل.



6 انجيلي: نهاد سليم يزبك - نديم قزحيا قسطه - باسم الدكتور رمزي الشاب - نبيل رياض السبعلي- دلال حليم الرحباني- فارس خليل سعد.



دائرة الشمال الاولى - 38 مرشحًا



عكار:



21 سني: كرم أحمد الضاهر - سمر خليل البيطار - محمد يحيه يحيه - علي أحمد أسعد - وجيه محمد البعريني - علي خضر عمر - سعد حسن الخالد - محمود خضر حدارة - رولى محمد المراد - خالد محمد الضاهر - حسن محمد ياسر المصري - علي أحمد إسبر - وسيم غاندي المرعبي - عبد الرزاق محمود الكيلاني- أحمد خضر عثمان- أحمد حسن جوهر- خالد حسن ضاهر- خالد احمد مرعب- أجمد محمد الحصني- مصطفى علي علي- مصطفى محمد هاشم بيك محمد هاشم بيك.



5 علوي: محمد ابراهيم رستم - علي محمد ماما - حسين محي الدين سلوم - محمد تامر تامر - زيد محمد مصطفى.



5 ماروني: مخايل انطونيوس ضاهر - جورج انطونيوس نادر - جوزف جبرائيل مخايل - زياد سعود بيطار- هادي فوزي حبيش.



7 روم ارثوذكس: اسعد رامز درغام - إيلي أسعد سعد- إميل نعيم عبود - جان نقولا موسى - وهبة خليل خليل قاطيشه- كريم عبد الله الراسي- ايلي حميد ديب.



دائرة الشمال الثانية - 56 مرشحًا



الضنية:



8 سني: أحمد محمد شندب - راغب محمد فيصل رعد - جهاد مرشد الصمد - سامر مطيع فتفت - عبد العزيز ابراهيم الصمد - محمد احمد طلال الفاضل - أيمن عمر جمال - نافذ محمد الصمد.



المنية:



8 سني: وليد محمد المصري - كمال محمد صالح الخير - رضوان علم الدين- عثمان محمد علم الدين- عبدالله عبد القادر الرفاعي- نبراس بشير علم الدين- أحمد عبد القادر علم الدين- هاني ابراهيم الدهيبي.



طرابلس:



17 سني: اشرف احمد ريفي - محمد نجيب عزمي ميقاتي - طلال محمد علي كباره - علي عبد الحليم الأيوبي- طه عطفت ناجي- عبد الناصر عبد العزيز المصري - محمد كمال الدين سلهب - علي حسن نور - محمد وليد عبد القادر قمر الدين - عزام احمد صبره- محمد مصباح عوني أحدب- فيصل عمر كرامي- رشيد ابراهيم المقدم- جمال نصر الدين حمرا البدوي- محمد عبد اللطيف كبارة- وليد محمد عوض- هبه عصام نجا.



13 علوي: محمد محمود جحجاح - هشام رياض ابراهيم - عبدالخالق محمد عبد الخالق - زهرالدين علي عيسى - جميل محمود جحجاح- حافظ مصطفى ديب- ليلى حسن شحود- عبد الله أحمد الحوراني- جلال علي أسعد- محمد عبد الحميد شمسين- أحمد محمود عمران- على أحمد درويش- بدر حسين عيد.



5 روم أرثوذكس: منزه جبران صوان - رفلي أنطون دياب- نعمة جرجس محفوض- أنطوان ألفرد حبيب- فادي بيكار الجمل.



5 ماروني: بطرس يوسف أبي شاهين- حنا موسى الشاطر- جورج ادمون شبطيني- رفيق الياس أبي يونس- ايلي محفوض محفوض.



دائرة الشمال الثالثة - 21 مرشحًا



الكورة:



6 روم ارثوذكس: جو جرجي حبيب - فايز ميشال غصن - سليم عبدالله سعادة - فادي عبدالله الكرم- جورج نعيم عطاالله- نقولا بيك فؤاد بيك غصن غصن.



بشري:



5 ماروني: ستريدا الياس طوق - سعيد يوسف طوق - روي بهجت عيسى الخوري - جوزيف جرجس اسحاق- ملحم جبران طوق.



زغرتا:



7 ماروني: سليم بك يوسف بك كرم - بيار جرجس رفول- اسطفان بطرس الدويهي- طوني سليمان فرنجية- ميشال رنيه معوض- زياد تيودور المكاري- جواد سيمون بولس.



البترون:



3 ماروني: فادي يوسف سعد- شفيق نعمة نعمة نعمة- بطرس جوزف الخوري حرب.



دائرة الجنوب الاولى - 16 مرشحًا



جزين:



6 روم كاثوليك: جوزيف ميلاد ميلاد يوسف متري - إميل نقولا خليل اسكندر - عجاج جرجي حداد- سليم أنطوان خوري- جاد عصام صوايا- ريمون مخايل الياس نمور.



6 ماروني: ايلي عيسى رزق - زياد ميشال اسود - صلاح نقولا جبران - امل حكمت ابو زيد- ابراهيم سمير عازار- أمين ادمون رزق.



صيدا :



4 سني: علي صادق الشيخ عمار- أسامه معروف سعد المصري- عبد الرحمن الدكتور نزيه البزري- سمير محمد البزري.



دائرة الجنوب الثانية - 10 مرشحًا



صور :



7 شيعي: حسين سعيد جشي - حاتم فوزي حلاوي - نواف محمود الموسوي - حسن محمد مازح - علي يوسف خريس - عناية محمد عز الدين- السيد جمال السيد رائف صفي الدين.



قرى صيدا:



1 روم كاثوليك: ميشال حنا موسى.



2 شيعي: علي عادل عسيران - نبيه مصطفى بري.



دائرة الجنوب الثالثة - 29 مرشحًا



النبطية:



4 شيعي: محمد حسن رعد - هاني حسن قبيسي - ياسين كامل جابر- أحمد محمد كامل الأسعد.



بنت جبيل:



9 شيعي: حسين جهاد الشاعر - حسن نظام الدين فضل الله - أيوب فهد حميد - علي أحمد بزي - صلاح مهدي نور الدين - احمد محمد مراد- عبدالله محمود السلمان- محمد فرج الله فرج- عباس علي سرور.



مرجعيون حاصبيا:



3 درزي: أنور محمد الخليل- غسان مهنا حديفه- كنج محمود علم الدين.



3 روم أرثوكذس: أسعد حليم حردان - شادي جرجس مسعد- منح الياس صعب.



5 سني: عماد فؤاد الخطيب - اكرم أسعد فرحات - قاسم هاشم- محمد علي حمدان- عدنان حسن الخطيب.



5 شيعي: علي حسن خليل - عباس محمد شرف الدين- عبير غالب رمضان- رباح كاظم أبي حيدر- علي رشيد فياض.



دائرة جبل لبنان الاولى - 28 مرشحًا



جبيل:



6 شيعي: مصطفى علي الحسيني- محمد ديب رميحي حيدر أحمد - محمود إبراهيم عواد - حسين محمد زعيتر - محمد كرم المقداد- محمد علي حيدر.



8 ماروني: زياد حليم الحواط - فارس انطوان سعيد - جان نسيب الحواط - وليد نجيب الخوري- فرج منعم الحشاش- فادي نجيب روحانا صقر- سيمون فريد أبي رميا- نوفل يوسف نوفل.



كسروان:



14 ماروني: منصور فؤاد غانم البون - شوقي جرجي الدكاش - جيلبيرت موريس زوين - نعمة جورج إفرام - الياس جريس خليل - شامل رشيد روكز - يوسف المعروف جوزف حنا خليل - سلفادور ألكو شيحا- زينه جوزاف الكلاب- فريد هيكل الخازن- باتريسيا جان الياس- فارس نهاد بويز- يوسف الياس سلامة- جوزفين أنطوان زغيب.



دائرة جبل لبنان الثانية - 20 مرشحًا



المتن:



4 روم أرثوذكس: غسان اميا مخيبر - ميشال الياس المر- جورج نعيم الرحباني- لينه سمير مخيبر.



4 روم كاثوليك: ميشال جورج مكتف - انطوان حبيب حداد- جورج جوزف عبود- ادكار بولس معلوف.



12 ماروني: ندى خطار غريب - ميلاد فارس السبعلي - اميل جرجي كنعان- سركيس الياس سركيس - ابراهيم يوسف كنعان - ماجد أبي اللمع - رازي وديع الحاج - نادين فيكتور موسى- نبيل سبع نقولا- فادي الياس عبود- نصري بك نصري لحود- فيكتوريا سبع الخوري.



دائرة جبل لبنان الثالثة - 25 مرشحًا



بعبدا:



13 ماروني: بيار رشيد ابو عاصي - جوزيف انطوان وانيس - جوزف الياس حبيقه - آلان جوزيف عون - حكمت فرج ديب - صلاح إدوار حنين - ناجي كميل غاريوس - إيلي مخايل غاريوس- ديب طانيوس ملعب- بول شفيق أبي راشد- عبد الله فيكتور فرحات- خليل الدكتور أمين الحلو- سينتيا أحمد رياض الأسمر.



6 درزي: هادي محمد رفيق أبو الحسن - سهيل أسعد الأعور - سليم توفيق ضو- اجود محمد العياش- فادي نجيب الأعور- هشام سماح الأعور.



6 شيعي: فادي فخري علامة - مي صبحي الخنسا - علي فضل عمار- الفت حمزه السبع- صلاح محمود الحركة- سعيد محمد علامة.



دائرة جبل لبنان الرابعة - 48 مرشحًا



الشوف:



4 روم كاثوليك: نعمة يوسف طعمة- غسان نعيم مغبغب- غسان أمال عطالله- الياس الشويري.



10 سني: مازن خلف شبو - مازن محمد نصر الدين - محمد سامي الحجار - الياس عبد السلام البراج - بلال أحمد عبد الله - زاهر أنور الخطيب- محمد عبد الحليم حوحو- طارق محمد الخطيب- مايا وحيد ترو- أحمد حلمي نجم الدين.



11 ماروني: جورج جميل عدوان - فريد جورج فيليب البستاني - ناجي نبيه البستاني - إيلي ميشال عون - زياد انطوان شويري - أمين نبيه القزي- غاده غازي ماروني- جومانا سليمان عضيمي- جورج نديم عون- ماريو عزيز عون- اليان ميشال قزي.



6 درزي: ألحان وليد فرحات - وئام ماهر نجيب وهاب - مروان محمد حمادة - تيمور وليد حنبلاط- رانيه عادل غيث- سامي توفيق حمادة.



عاليه:



5 درزي: أكرم حسين شهيب - حسام فريد العسراوي- حياة شفيق وهاب- مارك بهجات ضو- شفيق سلامة رضوان.



6 روم ارثوذكس : وليد أنس خير الله - أنيس وديع نصار- فادي الياس الهبر- جهاد أمين متى- الياس شديد حنا- زويا نجيب جريديني.



6 ماروني: سيزار ريمون أبي خليل - راجي نجيب السعد- هنري بيار الحلو- ريما يوسف بجاني- فادي كريم سعد- سهيل خليل بجاني.



دائرة البقاع الاولى - 41 مرشحًا



زحلة:



4 أرمن أرثوذكس: لينا كوكجيان - بوغوص هيرابت كورديان - ماري جان كريكور مهران بيلاركجيان - ادي بوغوص دمرجيان.



9 روم كاثوليك: جورج إيلي عقيص - نقولا ناصيف المعلوف - نقولا ميشال فتوش - موسى ميشال فتوش - ميشال ميشال السكاف - ميشال الياس فتوش- ميشال جورج ضاهر- موسا ميشال فتوش- ميريام جبران طوق.



10 سني: كمال حسن الميس - سعيد أسعد سلوم- عماد زيد ميتا - محمد علي احمد ميتا - عماد رفعت قزعون - رضا خالد الميس- خالد محمد سيف الدين- طارق خالد الميس- هود نواف الطعيمة- وجيه محمد عراجي.



6 شيعي: هاني محمد أبو حمدان - أنور حسين جمعة - عامر محمد الصبوري - فراس مشهور أبو حمدان- نزار محسن دلول- رضا محمد المصري.



5 ماروني: خليل جورج الهراوي - سمير انطوان صادر - عماد سمير شمعون - سليم جورج عون- إيلي ميشال ماروني.



7 روم ارثوذكس: نبيل الياس حداد - قيصر نعيم رزق المعلوف - ناصيف الياس التيني - فاندا إدوار شديد - درغام الياس توما- نقولا نجيب سابا - أسعد شارل نكد.



دائرة البقاع الثانية - 17 مرشحًا



البقاع الغربي وراشيا:



2 درزي: فيصل سليم داود - وائل وهبي أبو فاعور.



7 روم ارثوذكس: عبدالله جرجس الخوري - ايلي نجيب الفرزلي- وليد ميشال المعلولي- جورجات مينا الحداد- غابريال توفيق المعلولي- ميشال ابراهيم عيد- أنطوان نقولا سعد.



3 سني: عبد الرحيم يوسف مراد - علي حسين الجاروش - علاء الدين عمر الشامي.



4 ماروني: ايلي طانوس لحود - هانري يوسف شديد- ناجي نبيه غانم- ماكي بديع عون.



1 شيعي: محمد ديب نصرالله.



دائرة البقاع الثالثة - 41 مرشحًا



بعلبك الهرمل:



6 روم كاثوليك: البير سامي منصور- سليم ميشال كلاس- ميشال ابراهيم فرحا- طلال الياس المقدسي- سهام جورج أنطون- ميشال اميل ضاهر.



12 سني: عبدالله محمد الشل - حسين محمد صلح - عادل محمد بيان - مسعود حسن الحجيري - زيدان محمد الحجيري- يونس زكريا الرفاعي- الوليد محمد سكرية- وعد حسين سكرية- أحمد عبدالله بيان- سميح قاسم عز الدين- محمد أحمد فليطي- مالك أسعد العرب.



18 شيعي: جميل محمد امين امين السيد - عباس يوسف عساف - فيصل علي الحسيني- حمد علي ديب - خلدون وجيه شريف - إيهاب عروه حماده - فايز شهاب شكر - علي محمد سلمان بشير المقداد - غسان أسعد البزال - ابراهيم علي الموسوي - حسين علي الحاج حسن - غازي محمد زعيتر- غالب عباس ياغي- رفعت نايف المصري- عباس محمد ياغي- محمد غسان مصطفى الشل- علي حسين زعيتر- علي صبري بيك حماده.



5 ماروني: شوقي طنوس الفخري - باتريك صبحي الفخري - انطوان البدوي حبشي- سندريللا الياس مرهج- يوسف ملحم الفخري. المصدر : وكالات لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر