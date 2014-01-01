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غيتس: العملات الالكترونية 'قد تقتلك”
 
 
 
 
 
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٢ اذار ٢٠١٨
 
اعتبر مؤسس شركة 'مايكروسوفت” بيل غيتس أنّ العملات الإلكترونية قد 'تقتل المستخدمين 'بطريقة مباشرة إلى حد ما”.

وأشار غيتس، خلال جلسة بعنوان 'اسألني أي شئ” على موقع 'ريديت” الإخباري، الى طرق استخدام هذه العملات، ومن بينها 'بيتكوين”، لشراء عقاقير مثل الأفيون الصناعي، وهو عقار مخدر.

وقال إنّ عدم الكشف عن هوية هذه العملات 'يعني أنّها ذات صلة بتمويل إرهابي وغسل أموال”، معتبراً أنّ 'قدرة الحكومة في تحديد مصادر غسل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب شئ جيد”.

وانتقد الجمهور غيتس، معتبرين أنّها محاولة للتأثير على السوق.

وكان غيتس صرح، عام 2014، أنّ عملة 'البيتكوين أفضل من العملة التقليدية”.
 
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