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مقتل شخصين في إطلاق النار بجامعة ميشيغان
 
 
 
 
 
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٢ اذار ٢٠١٨
 
أفادت قناة "​روسيا اليوم​" عن مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار وقع داخل قاعة كامبل في حرم جامعة ولاية ميشيغان، فيما أكدت المعلومات الأولية أن المشتبه به لا يزال طليقا.

وذكر مصدر في شرطة الولاية، أن قوات ​الأمن​ حاصرت المبنى وتقوم بعملية إخلائه من ​الطلاب​ والأساتذة، وتعمل على تقديم المشورة للجميع.
 
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