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بوركينا فاسو: 7 قتلى وعشرات الجرحى بهجوم على مقر للجيش
 
 
 
 
 
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٢ اذار ٢٠١٨
 
قال المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو ريمي داندجينو إن مهاجمين مجهولين قتلوا سبعة أشخاص وأصابوا نحو 50 آخرين في هجوم على مقر الجيش في العاصمة واجادوجو .

وأضاف المتحدث في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أن اثنين من أفراد شرطة الدرك قتلا أيضا دفاعا عن السفارة الفرنسية التي تعرضت أيضا لهجوم.
المصدر : reuters
 
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