قال المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو ريمي داندجينو إن مهاجمين مجهولين قتلوا سبعة أشخاص وأصابوا نحو 50 آخرين في هجوم على مقر الجيش في العاصمة واجادوجو .



وأضاف المتحدث في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أن اثنين من أفراد شرطة الدرك قتلا أيضا دفاعا عن السفارة الفرنسية التي تعرضت أيضا لهجوم.