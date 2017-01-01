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الخطيب طلب من بلدية حزرتا إقفال المكب العشوائي في البلدة
 
 
 
 
 
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٢ اذار ٢٠١٨
 
طلب وزير البيئة طارق الخطيب من بلدية حزرتا "ضرورة المباشرة بعملية اقفال المكب العشوائي في البلدة، إنسجاما مع خارطة الطريق لمكافحة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون والتي يشكل موضوع النفايات الصلبة أحد أبرز عناصرها، لا سيما ما يعود لاقفال المكبات العشوائية واعادة تأهيلها وفق المخطط التوجيهي الذي وضعته وزارة البيئة في العام 2017 ووافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 70 تاريخ 1522018 ، وكذلك تفاديا لحوادث مماثلة لتلك التي شهدها إصطباغ نهر البردوني باللون الاحمر في 2422018 والتي سهل وجود المكب حدوثها".
المصدر : وطنية
 
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