الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان ميقاتي: نحن من دعاة صياغة علاقة استراتيجية مع المملكة وسائر الاشقاءالعرب A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قال الرئيس نجيب ميقاتي امام زواره في طرابلس اليوم " إن زيارة موفد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا الى بيروت، كانت ودية وإيجابية وأخوية كالعادة ، ونحن أصلا من دعاة صياغة علاقة استراتيجية مع شقيقنا العربي الأكبر المملكة العربية السعودية وسائر الاشقاء العرب بما يحمي هوية لبنان ومصالحه".



وردا على سؤال عن المؤتمرات الدولية لدعم لبنان ومنها مؤتمر "سيدر" في باريس الشهر المقبل، قال:"ما يؤمل من هذه اللقاءات لا يتعدى كونه اطلالات سياسية على الدول العربية والصديقة يحتاجها لبنان في هذه المرحلة لبث عوامل ثقة بالواقع اللبناني السياسي والامني والاقتصادي، لكن من غير المتوقع الخروج بنتائج كبيرة عمليا، لان الدول الداعمة كانت تنتظر اصلاحات بنيوية على الاقتصاد اللبناني والادارة لم تتحقق للاسف، ناهيك عن أخبار الهدر والصفقات التي لا تعطي انطباعا جيدا ولا تشجع الدول الخارجية على أكثر من دعم سياسي في الوقت الراهن".



وردا على سؤال عن إعلان النائب محمد الصفدي عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة وما قاله عن "تيار العزم"، أجاب: "نحن لا نستغرب ما قاله النائب الصفدي من منطلق الظروف التي حتمت عليه إتخاذ قرار العزوف والواقع النفسي المترتب عن هذا القرار. وفي مطلق الأحوال فان الكلام المجاني لا يمكنه أن يبدل الحقائق التي يعلمها أهلنا في طرابلس علم اليقين، ولن ننجر إلى متاهات مل منها أهلنا الذين تعهدنا أن نكون وإياهم في مسيرة واحدة، مسيرة النهوض والتقدم". المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر