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ديمستورا: 'الأمم المتحدة لن تستسلم حتى يطبق القرار”
 
 
 
 
 
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٢ اذار ٢٠١٨
 
قال ستفان دي مستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالأزمة السورية، إن الأمم المتحدة لن تستسلم حتى يطبّق قرار وقف إطلاق النار في سوريا.
المصدر : CNN بالعربية
 
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