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عون من الوردانية: نحرص على متابعة المشاريع التنموية
 
 
 
 
 
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٢ اذار ٢٠١٨
 
أكد رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم في بلدة الوردانية، حرصه على 'متابعة تنفيذ كل المشاريع والخطط المتعلقة بالتنمية وتحديث البنى التحتية، وتوفير الخدمات للمواطنين، لا سيما منها ما يتعلق بانشاء السدود وشبكات المياه”.

وجاء حديثه أثناء معاينته لنهاية أعمال حفر النفق الثاني لجر مياه نهر الاولي الى بيروت الكبرى، بحضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ووزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، ورئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر، وشخصيات مهمة أخرى.

وأثنى الرئيس عون على 'تقدم الأعمال في هذا المشروع الحيوي الضخم، الذي يسد حاجة شريحة كبيرة من اللبنانيين الى المياه، والذي كان منتظرا منذ سنوات بعيدة”، مؤكدا حرصه انشاء محطة تكرير مياه الشفة”.

وبعد الانتهاء من الشروحات، أزاح الرئيس عون الستارة عن لوحة تؤرخ لوضع حجر الاساس لمشروع انشاء محطة تكرير مياه الشفة، في المكان الذي ينتهي اليه النفق الثاني
المصدر : المستقبل
 
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