رد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتحد على الانتقادات الدولية ضد خطته بفرض رسوم جمركية على واردات البلاد من الفولاذ والالومنيوم، وبدا مرحباً بفكرة حصول حرب تجارية.





وكتب ترامب في تغريدة صباحية مبكرة: "عندما تخسر دولة (الولايات المتحدة الاميركية) مليارات الدولارات في التجارة مع كل الدول التي تتعامل معها تقريباً، فإن الحروب التجارية جيدة ومن السهل كسبها".