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النفط ينخفض
 
 
 
 
 
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٢ اذار ٢٠١٨
 
هبطت أسعار الخام الأميركي اليوم الجمعة، في استمرار للخسائر لليوم الرابع مع تواصل هبوط أسواق الأسهم الآسيوية، بعد أنباء عن نية الولايات المتحدة فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم، أثارت مخاوف من حرب تجارية.


وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت سنتَيْن إلى 63.81 دولاراً للبرميل، بعد أن ظل خلال معظم الجلسة مرتفعاً قليلاً.


وجرت تسوية العقد على انخفاض بلغ 1.4 في المئة أمس الخميس، مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعَيْن. ويتجه برنت إلى هبوط أسبوعي نسبته 5.2 في المئة.


وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتاً، أو ما يُعادل 0.2 في المئة، إلى 60.88 دولاراً، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 60.18 دولاراً قبل يوم.
المصدر : رويترز
 
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