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المشنوق: وقعت مرسوم تثبيت متطوعي الدفاع المدني
 
 
 
 
 
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٢ اذار ٢٠١٨
 
أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق انه "وفى بوعده ووقع على المرسوم النهائي الذي سيفتح الباب لتثبيت متطوعي الدفاع المدني"، مؤكدا ان "جهود عناصر الدفاع المدني لم تذهب سدى خلال السنوات الماضية".

واشار المشنوق خلال الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني الى ان "التنسيق بين الدفاع المدني اللبناني والأجهزة الرديفة له في العالم جعل منه موجودا على جدول أعمال هذه الأجهزة". وقال:"أنتم تمثلون واحدة من أهم القيم الإنسانية وهي التطوع لأجل خدمة الآخرين في مواجهة غضب الطبيعة".

وختم:"ألتزم بالسعي الدائم والمستمر لتحصيل كل حقوق الدفاع المدني إلى حين الانتهاء من عملية تحديث الجهاز".
المصدر : وطنية
 
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