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اطلاق نار قرب السفارة الفرنسية في واغادوغو.. ودوي انفجار!
 
 
 
 
 
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٢ اذار ٢٠١٨
 
سُمع اطلاق نار كثيف صباح الجمعة في وسط واغادوغو، بالقرب من السفارة الفرنسية في بوريكنا فاسو، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".


وذكر شهود عيان أن 5 مسلحين ترجلوا من سيارة وأطلقوا النار على مارة قبل التوجه الى السفارة.


وأفاد شهود آخرون عن وقوع انفجار بالقرب من هيئة أركان القوات المسلحة والمعهد الفرنسي، في وسط العاصمة.
المصدر : فرانس برس
 
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