سُمع اطلاق نار كثيف صباح الجمعة في وسط واغادوغو، بالقرب من السفارة الفرنسية في بوريكنا فاسو، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".





وذكر شهود عيان أن 5 مسلحين ترجلوا من سيارة وأطلقوا النار على مارة قبل التوجه الى السفارة.





وأفاد شهود آخرون عن وقوع انفجار بالقرب من هيئة أركان القوات المسلحة والمعهد الفرنسي، في وسط العاصمة.