العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
نجم ريال مدريد يواجه السجن 5 سنوات
الامم المتحدة لمجرمي الحرب السورية: سنحاكمكم!
الجميّل: نحن في صدد إنهاء مشروعنا الإنتخابي
"الحريري أخبر التلاميذ هذه "النكتة"... فأضحكهم
عز الدين عرضت مع الجمعيات الأهلية لاستراتيجية التحول الرقمي
غيتس: العملات الالكترونية “قد تقتلك”
مقتل شخصين في إطلاق النار بجامعة ميشيغان
بالفيديو.. هكذا استقبلت "القبّة" أحمد الحريري
ارتفاع محصلة قتلى المواجهات الاتنية في الكونغو الديموقراطية
بوركينا فاسو: 7 قتلى وعشرات الجرحى بهجوم على مقر للجيش
عثمان ترأس اجتماع لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب
بالصورة... سارة بقبضة الأمن!
بالصور.. حتى البحر تجمد في بريطانيا
الغوطة.. "هدنة وممرات آمنة" وعشرات الصواريخ
المجلس الاعلى للجمارك: هذه الأخبار مدسوسة ومحورة
العثور على قذيفة في محيط منزل مسؤول في "أمل"
جعجع: صوّتوا لمن يستطيع أن يبني لكم دولة
هكذا سيعلن الحريري مرشّحيه
علوش: ربما اقنع الحريري السعودية بصوابية سياسته
الخطيب طلب من بلدية حزرتا إقفال المكب العشوائي في البلدة
ميقاتي: نحن من دعاة صياغة علاقة استراتيجية مع المملكة وسائر الاشقاءالعرب
اعتراض "باليستي" حوثي.. أطلقوه وقت أذان الفجر
ديمستورا: “الأمم المتحدة لن تستسلم حتى يطبق القرار”
عون من الوردانية: نحرص على متابعة المشاريع التنموية
قاسم هاشم: يهمنا أن تكون زيارة الحريري الى السعودية لمصلحة لبنان
موسكو تحذر واشنطن من وسواس اتخاذ الكيميائي ذريعة لضرب سوريا
جبيش في اليوم العالمي للدفاع المدني: حريصون على تثبيت المتعاقدين
العبادي: تعطيل الموازنة سيلحق ضررا فادحا بمصالح الشعب
مذكرات توقيف بحق 3 أشخاص بينهم عقيد وقنصل
حرب يتقدم بطلب ترشحه
الجمعة في ٢ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
05:11 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
العالم
اطلاق نار قرب السفارة الفرنسية في واغادوغو.. ودوي انفجار!
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٢ اذار ٢٠١٨
سُمع اطلاق نار كثيف صباح الجمعة في وسط واغادوغو، بالقرب من السفارة الفرنسية في بوريكنا فاسو، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".
وذكر شهود عيان أن 5 مسلحين ترجلوا من سيارة وأطلقوا النار على مارة قبل التوجه الى السفارة.
وأفاد شهود آخرون عن وقوع انفجار بالقرب من هيئة أركان القوات المسلحة والمعهد الفرنسي، في وسط العاصمة.
المصدر :
فرانس برس
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
٢ اذار ٢٠١٨
- مقتل شخصين في إطلاق النار بجامعة ميشيغان
»
٢ اذار ٢٠١٨
- ارتفاع محصلة قتلى المواجهات الاتنية في الكونغو
»
٢ اذار ٢٠١٨
- بوركينا فاسو: 7 قتلى وعشرات الجرحى بهجوم على مقر للجيش
»
٢ اذار ٢٠١٨
- موسكو تحذر واشنطن من وسواس اتخاذ الكيميائي ذريعة لضرب
»
٢ اذار ٢٠١٨
- ماكرون وترامب.. لن يتسامحا مع اي استخدام للكيماوي في
»
٢ اذار ٢٠١٨
- واشنطن: لتحقيق جديد بالهجمات الكيماوية في سوريا
»
٢ اذار ٢٠١٨
- بيونغ يانغ تنفي تعاونها مع دمشق حول الأسلحة الكيميائية
»
٢ اذار ٢٠١٨
- تفجير انتحاري يستهدف موكباً لقوات اجنبية في كابول
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا