A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال نوّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، بفعالية عقوبة الإعدام في ردع تجار المخدرات، مؤكداً أن الدول التي تطبق هذه العقوبة حققت نتائج جيدة في مكافحة هذه الآفة التي تحصد في الولايات المتحدة أرواح 200 شخص يومياً.



وقال ترامب، خلال مؤتمر حول سبل مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، إن "تجار المخدرات ومروجي المخدرات يتسببون بأضرار حقاً"، مضيفاً أن "بعض الدول تطبق عقوبات قاسية جداً جداً، عقوبة الإعدام (...) وعلى فكرة فإن هذه الدول لديها مشاكل مع المخدرات أقل مما لدينا".



وأشاد الرئيس الأميركي بسياسة القبضة الحديدية التي يتبعها نظيره الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، في مكافحة مروجي المخدرات في بلاده، على الرغم من أن "الحرب على المخدرات" التي يشنها الأخير واجهت انتقادات حادة من جانب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.



كما شدد ترامب على أن بلاده "بحاجة إلى الحزم مع تجار المخدرات (...) علينا أن نكون صارمين جداً جداً في العقوبات ".



واستغرب كيف أنه "إذا أطلقت النار على أحد يحكم عليك بالسجن المؤبد أو بالإعدام، لافتا الى أن هؤلاء الأشخاص يمكنهم قتل ألفي أو 3 آلاف شخص ولا شيء يحدث لهم" لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر