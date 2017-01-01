A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار بفعل مخاوف في شأن حرب تجارية وشيكة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم كبيرة على واردات الصلب والألومنيوم.





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1316.84 دولاراً للأونصة، لكنه يتجه إلى ثاني هبوط أسبوعي توالياً بعدما تراجع 0.9 في المئة إلى الآن.





وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة بنحو واحد في المئة إلى 1317.7 دولاراً للأونصة اليوم الجمعة.





وهبطت الأسعار إلى أدنى مستوى منذ الثاني من كانون الثاني عند 1302.61 دولار للأونصة في الجلسة السابقة، تحت ضغط من توقعات بالمزيد من الزيادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مما هو متوقع هذا العام.





ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 في المئة إلى 16.41 دولاراً للأونصة، بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أكثر من شهرَيْن عند 16.16 دولاراً للأونصة في الجلسة السابقة.





ونزل البلاتين 0.1 في المئة إلى 965.40 دولاراً للأونصة، بعد أن هبط الى أدنى مستوى منذ الرابع من كانون الثاني عند 950.50 دولاراً للأونصة يوم الخميس.





وارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 991 دولاراً للأونصة، بعدما سجل في الجلسة السابقة أكبر هبوط بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 25 كانون الثاني 2017، والذي بلغ 5.1 في المئة. المصدر : رويترز لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر