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ماكرون وترامب.. لن يتسامحا مع اي استخدام للكيماوي في سوريا!
 
 
 
 
 
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٢ اذار ٢٠١٨
 
أعلنت الرئاسة الفرنسية ان الرئيسَيْن الفرنسي ايمانويل ماكرون والاميركي دونالد ترامب، تعهدا بانهما لن "يتسامحا مع الافلات من العقاب" في اي استخدام آخر لاسلحة كيميائية في سوريا، وذلك اثر اتصال هاتفي بينهما.


وقال مكتب ماكرون في بيان، إن الرئيس الفرنسي "شدد على انه وفي حال اثبات استخدام اسلحة كيميائية ادت الى مقتل مدنيين، فسيكون هناك رد حازم بالتنسيق مع حلفائنا الاميركيين".


واتفق ماكرون وترامب، على ضرورة أن تُمارس روسيا أقصى ضغط على دمشق للالتزام بقرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار. واتفقا ايضاً، على التعاون لتطبيق قرار الأمم المتحدة 2401 في شأن سوريا وتطبيق وقف إطلاق النار ودخول المساعدة وإجلاء المرضى والجرحى.
المصدر : رويترز
 
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