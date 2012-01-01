A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان اختبارات الأسلحة الجديدة المقدمة للبرلمان جرت بنجاح، وأن بعضها يحتاج إلى تعديل والبعض الآخر متاح بالفعل للجيش وجاهز للاستخدام.

وقال بوتين في مقابلة مع صحفي "إن بي سي" ميغين كيلي ردا على سؤال، ما إذا كانت هذه الأسلحة رسومات حاسوبية، كما يعتقد بعض الخبراء، "جميعها اختبرت بنجاح"، وفق ما اشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

واشار بوتين إلى أن الاسلحة في مراحل مختلفة من الجاهزية، بعضها لا تزال بحاجة إلى تحسين، والبعض الآخر متاحة للخدمة بالفعل وجاهزة للاستخدام.

وكان بوتين قد أعلن خلال رسالته السنوية أمام الجمعية الفيدرالية، أمس عن اعتماد القوات المسلحة الروسية أكثر من 300 نموذج جديد من المعدات العسكرية منذ عام 2012.

وقال إن تجهيز القوات المسلحة الروسية بالأسلحة الحديثة ازداد 3.7 مرات. إذ تم اعتماد أكثر من 300 نموذج جديد من المعدات العسكرية، بينها 80 صاروخا بالستيا جديدا و102 صاروخ بالستي للغواصات و3 غواصات استراتيجية من مشروع "بوري".

وأضاف الرئيس السوري أن روسيا تصنع منظومات أسلحة استراتيجية غير بالستية، تعجز منظومات الدفاع الجوي عن اعتراضها. المصدر : الجديد لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر