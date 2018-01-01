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خليل: المادة المتعلقة بالضمان كانت طرحت ورفضت وأحيل للمجلس الاقتصادي
 
 
 
 
 
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٢ اذار ٢٠١٨
 
اشار وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان المادة المتعلقة ب​الضمان الاجتماعي​ كانت طرحت ورفضت وأحيل الاقتراح الى ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ للنقاش لتقديم اقتراحات لا تؤثر على الضمان الاجتماعي
المصدر : النشرة
 
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