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الجمعة في ٢ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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خليل: المادة المتعلقة بالضمان كانت طرحت ورفضت وأحيل للمجلس الاقتصادي
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٢ اذار ٢٠١٨
اشار وزير المال علي حسن خليل في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان المادة المتعلقة بالضمان الاجتماعي كانت طرحت ورفضت وأحيل الاقتراح الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنقاش لتقديم اقتراحات لا تؤثر على الضمان الاجتماعي
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