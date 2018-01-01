اشار وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان المادة المتعلقة ب​الضمان الاجتماعي​ كانت طرحت ورفضت وأحيل الاقتراح الى ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ للنقاش لتقديم اقتراحات لا تؤثر على الضمان الاجتماعي