استجوبت الشرطة الاسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليوم الجمعة، للمرة الأولى، في قضية فساد تتعلق بشركة "بيزك"، أكبر شركة اتصالات إسرائيلية، وفق ما افاد "راديو إسرائيل".





وتتهم الشرطة اصحاب الشركة بتقديم تغطية إعلامية إيجابية عن نتانياهو وزوجته في موقع إخباري يُسيطرون عليه، مقابل خدمات من الهيئة المنظمة لعمل قطاع الاتصالات.





وشاهد مصور من وكالة "رويترز"، مركبة تقل ضابطي شرطة، الذين يدخلان الى مقر الإقامة الرسمي لنتانياهو.





يُشار الى ان نتانياهو مشتبه به في قضيتي فساد أخريَيْن، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات