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الاسمر: الغاء موجب براءة الذمة يشكل خطرا داهما على الضمان ويعرضه للافلاس
 
 
 
 
 
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٢ اذار ٢٠١٨
 
اشار رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​ الى ان الحكومة تتجه الى اتخاذ تدابير خطيرة، اولها الغاء النص المتعلق ببراءة الذم للمؤسسات المنتسبة الى صندوق ​الضمان​ في موازنة 2018، واكد ان الضمان هو المظلة الاساسية للعمال والموظفين، ومن شأن هذا الالغاء حرمان الضمان من تحصيل حقوقه وديونه، والسماح للمؤسسات التهرب من تسجيل اجرائهم، وهناك 2400 مليار متوجبات على الدولة يجب ان تدفعها للضمان.

واوضح الاسمر في مؤتمر صحفي حول تطبيق قانون ​سلسلة الرتب والرواتب​، ان الغاء موجب براءة الذم يشكل خطرا داهما على صندوق الضمان ويعرضه للافلاس، وذلك لانعاش شركات ​التأمين​ وحيتان المال، وموقف الاتحاد هو اعلان الاضراب العام الفوري والمفتوح لحماية العمال من ظلم السياسيات الاقتصادية والاجتماعية الظالمة. ولفت الى ان هناك توجه لالغاء المنح الممنوحة للمدارس تحت ستار التوفير
المصدر : النشرة
 
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