A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن سوريا اليوم "في الخط الأول" وأن دعمها "واجب" على بلاده، واصفا الرئيس السوري، بشار الأسد، بانه "شخصية مناضلة كبيرة"، مضيفا أن يوم "الصلاة في القدس" سيكون قريبا ولن يتأخر، وفق تعبيره.



وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية أوردت مواقف خامنئي التي أدلى بها خلال استقباله وزير الأوقاف السوري، محمد عبد الستار السيد، والوفد المرافق له، إذ قال أمامه أن الأسد "رئيس محترم ظهر في شخصية مناضلة ومقاومة كبيرة، لم يظهر عليه الشك وبقي صامداً."



وتابع خامنئي، الذي قدمته بلاده دعما عسكريا وماليا كبيرا للأسد خلال السنوات الماضية بمواجهة الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد، بالقول إن الشعوب الإسلامية التي "تعيش بهوان" على حد قوله "ليست ذليلة بل قادتها هم أذلاء،" وفق تعبيره، مضيفا: "إذا كان لشعب ما قادة تشعر بالفخر بالإسلام وهويتها، عندها سيصبح ذلك الشعب عزيزاً."



واعتبر خامنئي أن الدعم الذي تقدمه بلاده لسوريا هو في مواجهة "أعداء الإسلام،" وفق قوله. كما تطرق إلى قضية الوحدة الإسلامية قائلا: "نحن لانقبل ذلك الشيعي الذي تدعمه لندن والسني الذي تدعمه امريكا والكيان الصهيوني لان الاسلام يعارض الكفر والظلم والاستكبار"، قبل أن يستطرد بالقول: "نأمل أن نرى ذلك اليوم وأنتم تصلون في القدس، ولن يتأخر ذلك اليوم وسيكون قريباً."



وختم بالقول: "كان الكيان الصهيوني يقول منذ عدة سنوات أنه سيفعل كذا وكذا مع إيران خلال 25 عاما القادمة، قلت لهم آنذاك بأنكم لن تكونوا موجودين في ذلك الوقت." المصدر : CNN بالعربية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر