A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال نفت بيونغ يانغ تقارير تُفيد بأنها تعاونت مع سوريا في شأن الأسلحة الكيميائية، معتبرةً ان الولايات المتحدة الاميركية اختلقتها للضغط على البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية في وقت متقدم من مساء الخميس.





ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث في معهد أبحاث الدراسات الأميركية في وزارة الخارجية، ان "الولايات المتحدة اختلقت حجة لا معنى لها عن مساعدة كوريا الشمالية لسوريا في إنتاج أسلحة كيميائية".





واضاف المتحدث الكوري الشمالي: "مثلما قلنا بوضوح مرات عدة... جمهوريتنا لا تُطور ولا تُنتج ولا تُخزن الأسلحة الكيميائية وتُعارض استخدام الأسلحة الكيميائية نفسها".





وكان روبرت وود، السفير الأميركي لشؤون نزع الأسلحة لدى مؤتمر نزع السلاح الذي أقيم تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، قد اعلن الأربعاء، ان هناك تاريخاً من العلاقات بين الدولتَيْن فيما يتعلق بنشاط الصواريخ ومكونات الأسلحة الكيميائية.





وذكر تقرير سري للأمم المتحدة في شأن انتهاك كوريا الشمالية للعقوبات المفروضة عليها، أنه جرى اعتراض شحنتَيْن كوريتَيْن شماليتَيْن كانتا في طريقهما إلى وكالة حكومية سورية مسؤولة عن برنامج البلاد للأسلحة الكيميائية في الشهور الستة الماضية. المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر