A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اعتقلت السلطات الإيرانية، امس الخميس، 35 امرأة لدى محاولتهن دخول ملعب رياضي وسط طهران لمتابعة مباراة في الدوري المحلي جمعت فريقي 'الاستقلال” و”بيرسيبوليس” وكان يحضرها رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.



وأفادت تصريحات رسمية بأن احتجاز النساء مؤقت، وسيتم الإفراج عنهن بعد انتهاء المباراة، دون إعطاء معلومات حول هوية الموقوفات.



ونقلت وكالة 'إسنا” عن سيد سلمان ساماني المتحدث باسم وزير الداخلية الإيراني قوله بأنه لم يتم اعتقال المشجعات بل نقلن إلى مكان مناسب من قبل الشرطة

وكان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو الذي يقوم بزيارة إلى إيران متواجدًا داخل ملعب 'أزادي” بصحبة وزير الرياضة الإيراني مسعود سلطاني فر لدى وقوع الحدث. وقال مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي إنه قد تم السماح لصحافيات دخولَ الملعب برفقة إنفانتينو.



ويعد دخول النساء إلى الملاعب من القضايا الحساسة التي تطرق لها رئيس الفيفا خلال زيارته الإيرانية، إلى جانب الموضوع الأساسي المتعلق بالمباريات الآسيوية بين أندية إيران والسعودية.



ووعد وزير الرياضة الإيراني إنفانتينو بحلّ مشكلة تواجد السيدات في ملاعب كرة القدم بقليل من الصبر، وبعد التنسيق مع باقي الأجهزة في البلاد موضحًا : 'علينا أن نوفّر أرضية مناسبة لحضور النساء بشكل يليق بسيداتنا وبناء على ثقافتنا وأخلاقنا”. المصدر : Euronews لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر